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Red Bull Seifenkistenrennen

Red Bull Seifenkistenrennen Cincinnati S6 E2

Red Bull TVStaffel 8Folge 2vom 06.06.2019
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Red Bull Seifenkistenrennen

Folge 2: Red Bull Seifenkistenrennen Cincinnati S6 E2

44 Min.Folge vom 06.06.2019Ab 12

Tausende versammeln sich in Cincinnati, Ohio, um mitzuerleben, wie diese verrückten Apparate gegen die Schwerkraft antreten.

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