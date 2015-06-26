Reef Docs - Die Inselklinik
Folge 2: Der Steinfisch
43 Min.Folge vom 26.06.2015Ab 6
Eine Urlauberin tritt auf einen Steinfisch und reagiert allergisch. Dr. Rick will sofort ein Gegengift spritzen. Sam muss feststellen, dass der junge Arzt keine Ahnung von Tropenmedizin hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Reef Docs - Die Inselklinik
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises