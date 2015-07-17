Reef Docs - Die Inselklinik
Folge 8: Die Kegelschnecke
43 Min.Folge vom 17.07.2015Ab 6
Andrew teil Sam mit, dass die Universitätsklinik eine Kontrollstudie ihrer Tropengeschwürsalbe durchführen will. Malcolm soll die Studie überwachen. Sofort befürchtet Sam Manipulation.
Reef Docs - Die Inselklinik
Genre:Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2015 ZDF Enterprises