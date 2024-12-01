Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 11: Alles wird gut
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
In einem verlassenen Auto werden Blutspuren gefunden, aber keine Leiche. Wie sich herausstellt, wurde der Besitzer des Autos von seiner Lebensgefährtin vermisst gemeldet. Gaby Schott hat keine Erklärung für das Verschwinden ihres 15 Jahre jüngeren Partners, schließlich wollten sie bald heiraten. Für Edwin ist das schon Grund genug.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Das Erste