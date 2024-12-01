Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Ich bring dich um

Staffel 4Folge 8vom 01.12.2024
Ich bring dich um

Ich bring dich umJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 8: Ich bring dich um

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12

Weil Heidrun androht, ihn nie wieder zum Abendessen bei den Hoffmanns einzuladen, wenn er nicht netter zu Hannah ist, gibt sich Edwin redlich Mühe freundlich zu sein – wenn auch nicht aus Überzeugung. Und zu seiner Überraschung funktioniert die Zusammenarbeit mit Hannah bei ihrem nächsten Fall erstaunlich gut: Martin Turm wird vor seiner Garage in einer Mülltonne erschlagen aufgefunden. Verdächtig schient sein ehemaliger Mitarbeiter Sascha Kesko, den er am Tag zuvor nach einer Auseinandersetzung über Teichs Affäre mit Keskos Frau entlassen hatte. Kesko drohte vor allen Kollegen, ihn umzubringen. Der Fall scheint klar, zumal Keskos Fingerabdrücke auf der Tatwaffe zu finden sind. Aber Kesko kann sich an den Tatabend nicht erinnern, denn er ist auch zum Zeitpunkt seiner Festnahme noch sturzbetrunken.

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen