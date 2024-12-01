Rentnercops%20-%20Wunder%20gescheh%27nJetzt kostenlos streamen
Rentnercops%20-%20Jeder%20Tag%20z%E4hlt
Folge 3: Rentnercops%20-%20Wunder%20gescheh%27n
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Der%20konservative%20Politiker%20Dr.%20Brunner%20sitzt%20apathisch%20und%20schwer%20betrunken%20neben%20seiner%20Verlobten%2C%20die%20erschlagen%20wurde.%20Alles%20deutet%20zun%E4chst%20daraufhin%2C%20dass%20er%20die%20junge%20Frau%20im%20Vollrausch%20erschlagen%20hat.%20Aber%20Edwin%20und%20G%FCnter%20k%F6nnen%20sich%20einfach%20nicht%20vorstellen%2C%20dass%20Brunner%20zu%20diesem%20Mord%20f%E4hig%20ist.
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Rentnercops%20-%20Jeder%20Tag%20z%E4hlt
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Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
12