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Rentnercops - Jeder Tag zählt

Eine%20Art%20Magie

ARD PlusStaffel 2Folge 14vom 01.12.2024
Eine%20Art%20Magie

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Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 14: Eine%20Art%20Magie

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Dieser%20Zaubertrick%20ging%20schief%3A%20die%20Assistentin%20des%20Zauberers%20Kalisto%20liegt%20tot%20in%20der%20mit%20Messern%20gespickten%20Kiste.%20Zun%E4chst%20sieht%20es%20nach%20einem%20Unfall%20aus.%20Doch%20die%20Zwillingsschwester%20der%20Toten%2C%20die%20auch%20Bestandteil%20der%20Show%20war%2C%20glaubt%20an%20einen%20Mord.%20Und%20richtig%2C%20bei%20genauerer%20Untersuchung%20stellt%20man%20fest%2C%20dass%20der%20%D6ffnungsmechanismus%20der%20Kiste%20manipuliert%20war.

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