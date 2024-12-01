Rentnercops - Jeder Tag zählt
Folge 9: Im%20Wagen%20vor%20mir
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Edwin%20wurde%20wegen%20seines%20eigenm%E4chtigen%20Handelns%20suspendiert%20und%20wartet%20darauf%2C%20dass%20sein%20Disziplinarverfahren%20abgeschlossen%20wird%20und%20er%20wieder%20in%20den%20Dienst%20zur%FCckdarf.%20Seine%20Neugier%20treibt%20ihn%20nahezu%20t%E4glich%20zu%20G%FCnter%20und%20Heidrun%20%u2013%20angeblich%20wegen%20des%20Abendessens.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rentnercops - Jeder Tag zählt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6