Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Im%20Wagen%20vor%20mir

ARD PlusStaffel 2Folge 9vom 01.12.2024
Im%20Wagen%20vor%20mir

Im%20Wagen%20vor%20mirJetzt kostenlos streamen

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Folge 9: Im%20Wagen%20vor%20mir

49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6

Edwin%20wurde%20wegen%20seines%20eigenm%E4chtigen%20Handelns%20suspendiert%20und%20wartet%20darauf%2C%20dass%20sein%20Disziplinarverfahren%20abgeschlossen%20wird%20und%20er%20wieder%20in%20den%20Dienst%20zur%FCckdarf.%20Seine%20Neugier%20treibt%20ihn%20nahezu%20t%E4glich%20zu%20G%FCnter%20und%20Heidrun%20%u2013%20angeblich%20wegen%20des%20Abendessens.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Rentnercops - Jeder Tag zählt
ARD Plus
Rentnercops - Jeder Tag zählt

Rentnercops - Jeder Tag zählt

Alle 5 Staffeln und Folgen