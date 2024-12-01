Rentnercops%20-%20Jeder%20Tag%20z%E4hlt
Folge 15: Alles%20Symbolik
48 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Das%20Team%20hat%20Stress%3A%20drei%20Tote%20an%20einem%20Morgen%2C%20alle%20drei%20erschossen.%20W%E4hrend%20zwei%20der%20Opfer%20vor%20Jahren%20bereits%20aktenkundig%20waren%20und%20sich%20nun%20anscheinend%20im%20%22Ruhestand%22%20befanden%2C%20ist%20das%20dritte%20Opfer%20bislang%20nicht%20auff%E4llig%20geworden.
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Rentnercops%20-%20Jeder%20Tag%20z%E4hlt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6