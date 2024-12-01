Es%20ist%20alles%20in%20OrdnungJetzt kostenlos streamen
Rentnercops%20-%20Jeder%20Tag%20z%E4hlt
Folge 2: Es%20ist%20alles%20in%20Ordnung
49 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 6
Edwin%20wird%20immer%20noch%20zu%20Hause%20bei%20den%20Hoffmanns%20f%FCrsorglich%20von%20Heidrun%20gepflegt%20%u2013%20sehr%20zum%20Unmut%20von%20G%FCnter%2C%20der%20vermutet%2C%20Edwin%20dr%FCcke%20sich%20nur%20vor%20der%20Aufarbeitung%20alter%20F%E4lle%20im%20B%FCro.%20Und%20kaum%20gibt%20es%20einen%20neuen%20Fall%20ist%20Edwin%20auch%20wieder%20im%20Dienst%3A%20Im%20Hof%20einer%20Drogenberatungsstelle%20wird%20der%20Ex-Junkie%20Julius%2C%20der%20dort%20ehrenamtlich%20half%2C%20tot%20aufgefunden%20%u2013%20mit%20Drogen%20in%20der%20Jackentasche.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Rentnercops%20-%20Jeder%20Tag%20z%E4hlt
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Comedy
Altersfreigabe:
6