Langfristig%20untragbarJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Langfristig%20untragbar
So%20was%20haben%20Edwin%20und%20G%FCnter%20noch%20nicht%20gesehen%3A%20In%20einem%20Fahrradschuppen%20wird%20die%20Leiche%20eines%20Mannes%20gefunden%2C%20der%20durch%20einen%20extrem%20starken%20Stromschlag%20ums%20Leben%20kam.%20Der%20Stromschlag%20war%20so%20heftig%2C%20dass%20er%20nur%20k%FCnstlich%20erzeugt%20worden%20sein%20kann.%20Frau%20Dr.%20Schmidt%20ist%20entz%FCckt%20%u2013%20eine%20solche%20Leiche%20hatte%20sie%20noch%20nicht%20auf%20ihrem%20Tisch.%20W%E4hrend%20immer%20mehr%20Indizien%20auf%20die%20Freundin%20des%20Opfers%20hinweisen%2C%20durchleuchten%20Edwin%20und%20G%FCnter%20die%20Vergangenheit%20von%20Jens%20Katter.%20Verschiedene%20Exfreundinnen%20lassen%20ihn%20in%20keinem%20allzu%20guten%20Licht%20erscheinen.%20Aber%20als%20T%E4terin%20kommt%20keine%20von%20ihnen%20infrage.%20Doch%20dann%20taucht%20eine%20alte%2C%20rein%20platonische%2C%20Freundin%20des%20Opfers%20auf%20und%20gibt%20den%20Ermittlungen%20eine%20neue%20Wende.
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