Die%20italienische%20AngelegenheitJetzt kostenlos streamen
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Folge 1: Die%20italienische%20Angelegenheit
Nach%20dem%20unerwarteten%20Tod%20von%20Edwin%20Bremer%20quittiert%20G%FCnter%20Hoffmann%20seinen%20Dienst%20und%20geht%20mit%20seiner%20Familie%20auf%20Weltreise.%20Das%20Dezernatsteam%20trauert%20und%20muss%20sich%20gleichzeitig%20auf%20die%20Suche%20nach%20neuem%20Personal%20machen%20%u2013%20und%20das%20schnell.%20In%20einem%20Lagercontainer%20werden%20eine%20Gelddruckmaschine%20und%20eine%20gro%DFe%20Blutlache%20gefunden.%20Alles%20deutet%20auf%20ein%20Gewaltverbrechen%20hin%2C%20nur%20wo%20ist%20die%20Leiche%3F%20Die%20Spur%20f%FChrt%20Vicky%20Adam%20und%20Hui%20Ko%20ins%20Mafia-Milieu.%20Polizeipr%E4sident%20Plocher%20wittert%20einen%20prestigetr%E4chtigen%20Fall%20und%20beordert%20die%20beiden%20ehemaligen%20Ermittler%20Reinhard%20Bielefelder%20und%20Klaus%20Schmitz%20aus%20dem%20Ruhestand%20zur%FCck.%20Das%20kommt%20f%FCr%20das%20ungleiche%20Duo%20zur%20besten%20Zeit.%20Der%20Alt-68er%20und%20Mafia-Spezialist%20Bielefelder%20zieht%20sich%20immer%20mehr%20aus%20dem%20sozialen%20Leben%20zur%FCck%20und%20auch%20Schmitz%20schmeckt%20sein%20Rentnerleben%20%FCberhaupt%20nicht%20%u2013%20zu%20viel%20Hausputz.%20Kurzerhand%20nehmen%20die%20beiden%20neuen%20%u201ERentnercops%u201C%20die%20Ermittlungen%20auf.
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