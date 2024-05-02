Ein Neustart für zwei AmateureJetzt kostenlos streamen
Der ehemalige Pokerspieler Kevin und die Influencerin Yessa servieren im „Café No Fur“ in Las Vegas Burger, Hühnchen, Steak und Eis – aber alles vegan auf Pflanzenbasis. Die beiden gastronomischen Amateure wollten ihre Ersparnisse in ein solides, ruhiges Business investieren, doch der Laden bedeutet harte Arbeit. Die beiden haben sich schwer überschätzt und machen pro Monat 5000 Dollar Miese, dazu kommen über 100.000 Schulden. Wenn sich nicht schnell etwas ändert, steht der Bankrott bevor. Restaurantretter Robert findet ein verlottertes Lokal mit Mäuselöchern vor, das die Gesundheitsbehörde sofort schließen würde.
