1986 gründete Celestine das legendäre „Dunbar's Creole Cuisine" in New Orleans. Der Laden lief erfolgreich, bis 22 Jahre später Hurrikan Katrina zuschlug und alles unter Wasser setzte. Der Familienbetrieb wurde anschließend neu eröffnet, schreibt seitdem aber rote Zahlen. Inzwischen ist die Inhaberfamilie mit 350.000 Dollar verschuldet und steht kurz vor dem Bankrott. Als Robert Irvine eintrifft, ist er von dem seelenlosen Lokal enttäuscht und gespannt, wie Service und Küche laufen. Sein finales Fazit: Celestine mag eine Legende sein, aber das Essen und ihr Führungsstil sind alles andere als legendär.
