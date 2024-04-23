Restaurant Impossible
Folge vom 23.04.2024: Krise in Colorado
42 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 6
Roberts Ziel ist heute das italienische Lokal „Millonzi's“ in Colorado, das wunderschön an einem Ausflugsziel mit Traumblick gelegen ist. Tim und seine Frau Jen führen es seit 14 Jahren, haben schon eine Zwangsvollstreckung hinter sich und an die 300.000 Dollar Schulden angehäuft. Auch die Beziehung der beiden leidet sehr unter den Restaurantproblemen. Robert ist zunächst überrascht, dass ein Lokal in dieser Spitzenlage strauchelt, doch bei Ankunft bemerkt er sofort die brodelnde Stimmung: Tim ist ein Macho und sehr aufbrausend. Deshalb gibt es ständig Wechsel beim Personal und im Service herrscht Chaos.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
