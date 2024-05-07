Restaurant Impossible
Folge vom 07.05.2024: Im Bann der Mikrowelle
42 Min.Folge vom 07.05.2024Ab 6
Louis und Jeff sind beste Freunde und betreiben zusammen das „J’s Restaurant“ in Waveland, Mississippi, das auf Meeresfrüchte und Steaks spezialisiert ist. Doch seit der Eröffnung geht es mit dem Laden bergab. Die beiden haben über 350.000 Dollar Schulden und verlieren weitere 6000 pro Monat. Jeff, der die Küche verantwortet, ist wütend, weil sich Louis um die Finanzen kümmern sollte. Schon beim Eintreffen wird Robert Irvine von einem gammeligen Gestank umgehauen, außerdem sieht es in dem billig möblierten Lokal aus wie im Schweinestall. Dem Starkoch graust es fast davor, hier Essen zu probieren.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
