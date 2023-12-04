Ein Paradies für KüchenschabenJetzt kostenlos streamen
Restaurant Impossible
Folge vom 04.12.2023: Ein Paradies für Küchenschaben
45 Min.Folge vom 04.12.2023Ab 6
Im „Jalisco Café“ in San Diego wird Robert Irvines schlimmster Albtraum wahr. Schon als er durch die Tür des Tex-Mex-Lokals kommt, haut ihn der Gestank fast um. In der Küche wird es nicht besser: Alles ist versifft, als wäre seit Ewigkeiten nicht geputzt worden, am Boden liegen Essensreste. Der Starkoch befürchtet eine Salmonellen-Infektion, weil unverpackte Lebensmittel, zum Teil mit Schimmelflecken, herumstehen. Er kann nicht glauben, dass dieser Fraß den Gästen vorgesetzt wird. Der ganze Laden ist so grauenvoll, dass Robert bezweifelt, ob man hier innerhalb von zwei Tagen klar Schiff machen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.