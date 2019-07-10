Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 10.07.2019
41 Min.Folge vom 10.07.2019Ab 6

Robert Irvine reist nach Lake Arrowhead, Kalifornien, um den „Lake Arrowhead Sports Grill“ unter die Lupe zu nehmen. Konnor, der Sohn des Besitzerpaares, macht sich Sorgen, weil der Laden nach fünf Jahren keinen Gewinn abwirft, und hat den Starkoch um Hilfe gebeten. Seine Mutter Karen ist völlig überlastet und fühlt sich alleingelassen, da ihr Mann nur ein bisschen hinter der Bar arbeitet. Und beide haben kaum Ahnung vom Geschäft. Robert will sich das Lokal anschauen, den Zustand und die Einrichtung prüfen, bevor die beiden kommen. Alles wirkt lieblos, und schon ein erster Blick in die Speise- und Getränkekarte verrät, dass hier eine Identitätskrise herrscht.

