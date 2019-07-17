Restaurant Impossible
Folge vom 17.07.2019: Eine Achterbahn der Gefühle
41 Min.Folge vom 17.07.2019Ab 6
Robert Irvine reist nach Nashville, Tennessee, um in einem Restaurant namens Ellendale’s nach dem Rechten zu sehen. Zwei ehemalige Mitarbeiter hatten ihm ein Video geschickt und um Hilfe gebeten, da Besitzerin Julie in einem echten Schlamassel steckt: Die Fluktuation ist hoch, auch weil die Angestellten oft Schuldscheine statt Geld bekommen, denn Julie hat kaum Ahnung vom Geschäftlichen. Und obwohl sie eine gute Köchin ist, lässt der Faktor „Hygiene“ in ihrer Küche stark zu wünschen übrig. Die Prognose: Wenn Starkoch Irvine der Chefin nicht unter die Arme greifen kann, wird der Laden in einem Jahr pleite sein. Hoffentlich wird die Aktion kein Reinfall!
Genre:Reality, Kochen
6
