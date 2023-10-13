Mäuse und andere KatastrophenJetzt kostenlos streamen
In dieser Folge betritt Robert Irvine die schlimmste Küche seines Lebens. Der Starkoch ist nach West Orange, New Jersey, gereist, wo Patty Spango das „Starlite“ führt. Sie hat mit 13 dort als Bedienung angefangen, das Restaurant 25 Jahre später gekauft und ihr ganzes Herzblut sowie alle Ersparnisse investiert. Anfangs lief der Laden gut, doch inzwischen steht Patty kurz vor der Pleite. Manchmal kann sie ihre Angestellten kaum bezahlen. Das größte Problem ist Küchenchef Joe. Er gibt sich keine Mühe und hat die Küche in einen Schweinestall verwandelt: Alles ist schmutzig, Lebensmittel gammeln vor sich hin, Mäuse laufen durch die Gegend. Robert ist entsetzt.
