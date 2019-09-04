Restaurant Impossible
Folge vom 04.09.2019: Robert ist der Beste
40 Min.Folge vom 04.09.2019Ab 12
Nach einem Hilferuf reist Robert Irvine nach Oviedo, Florida, wo es im „Peppino‘s“ große Probleme gibt. Die Besitzer Susan und Louie streiten ständig mit Sohn Nato, der hier Manager ist. Das Lokal verliert seine Gäste, und die Angestellten befürchten das Schlimmste. Als Robert dem Laden einen Besuch abstattet, gerät er in ein Familiendrama: Susan und Louie hatten das „Peppino’s“ vor vielen Jahren für Nato gekauft. Doch ihr Sohn geriet auf die schiefe Bahn und tauchte jahrelang ab, so dass sich die Eltern um alles kümmern mussten. Die möchten sich nun zur Ruhe setzen, haben aber Bedenken, ob ihr unreifer und unzuverlässiger Sohn das Restaurant alleine führen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.