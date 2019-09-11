Zum Inhalt springenBarrierefrei
Restaurant Impossible

Eine dicke Lippe

TLCFolge vom 11.09.2019
Eine dicke Lippe

Eine dicke LippeJetzt kostenlos streamen

Restaurant Impossible

Folge vom 11.09.2019: Eine dicke Lippe

41 Min.Folge vom 11.09.2019

Sarah und Justin haben ihr „SiP Bistro“ in Holly Springs, North Carolina, erst vor drei Jahren eröffnet, aber das Business hat schon Schaden genommen. Sarah ist für den Job eigentlich wie geschaffen, hat früher in einem Hotel und im Bereich Restaurant Management gearbeitet, doch ihr Gatte, der von Gastronomie kaum Ahnung hat, lässt sie keine eigenständigen Entscheidungen treffen. Außerdem ist Kontrollfreak Justin bei den Angestellten sehr unbeliebt, weil er sie regelmäßig niedermacht. Robert Irvine hat hier alle Hände voll zu tun und muss neben einer vollständigen Gastraumrenovierung und Küchenumbau auch die angeschlagene Beziehung des Besitzerpaares kitten.

