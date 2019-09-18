Restaurant Impossible
Folge vom 18.09.2019: Schweiß und Tränen
42 Min.Folge vom 18.09.2019
Starkoch Robert Irvine erhält einen Hilferuf von Ayana, der Tochter von Luvina und Jameel, denen das „So Natural Organic Restaurant“ in Harker Heights, Texas, gehört. Das Ehepaar eröffnete das Restaurant, weil beide Verfechter von gesunder, naturbelassener Ernährung sind. Doch sie hatten keine Erfahrung mit Gastronomie, so dass sie sich schnell verschuldeten und es sich nicht mehr leisten können, Personal einzustellen, das nicht zur eigenen Familie gehört. Nach einem desaströsen Essens- und Service-Test ist Robert klar, dass er den Besitzern nicht nur beibringen muss, wie man ein Lokal führt, sondern auch wie man Healthy Food zubereitet, das wirklich schmeckt.
