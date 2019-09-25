Restaurant Impossible
Folge vom 25.09.2019: Destillate des Schreckens
41 Min.Folge vom 25.09.2019Ab 6
In dieser Episode erhält Robert Irvine einen Hilferuf aus Columbus, Ohio: Crystal eröffnete die „Cray Eatery and Drinkery“, nachdem sie auf einer Kambodscha-Reise feine Obstliköre entdeckt hatte und diese in den USA vermarkten wollte. Doch ihre fehlende Gastronomieerfahrung und abweisende Haltung anderen gegenüber führten direkt in die Krise: Inzwischen kann Crystal die Rechnungen nicht mehr bezahlen und hat Probleme mit den Angestellten. Als Robert undercover zu einem Testbesuch eintrifft, stellt er fest, dass das Restaurant außerdem ziemlich schmutzig, der Service langsam und der Obstlikör nicht besonders lecker ist. Wird er den Laden trotzdem retten können?
Genre:Reality, Kochen
6
