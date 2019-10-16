Zum Inhalt springenBarrierefrei
Restaurant Impossible

Fusion auf koreanisch

TLC
Folge vom 16.10.2019
Fusion auf koreanisch

Restaurant Impossible

Folge vom 16.10.2019: Fusion auf koreanisch

Folge vom 16.10.2019

Robert Irvine reist nach Rancho Bernardo in San Diego, wo Liz Song mit ihrem „Incredible Café” tief in den roten Zahlen steckt. Seit 20 Jahren serviert Liz, die aus Süd-Korea in die USA einwanderte, hier Frühstück und Lunch. Und die Chefin kennt ihr Handwerk, denn sie stammt aus einer Gastronomen-Familie. Trotzdem kommt die Asiatin auf keinen grünen Zweig und hat inzwischen 140.000 Dollar Schulden, obwohl ihr Mann Don schon ein echtes Vermögen in den Laden gepumpt hat. Wenn Sternekoch Robert ihr nicht helfen kann, das „Incredible Café” schnell auf Vordermann zu bringen, muss sie zumachen.

