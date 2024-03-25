Das Rossini erfindet sich neuJetzt kostenlos streamen
Starkoch Robert Irvine reist nach Ridgeland, im Herzen von Mississippi, wo das „Rossini“ kurz vor dem Bankrott steht. Toni betreibt das italienische Restaurant zusammen mit Ehefrau Lori und muss jeden Monat Tausende Dollar zuschießen, die er sich von Verwandten und der Bank leiht. Robert inspiziert zunächst den Gastraum mit angrenzender Bar und traut seinen Augen nicht: Hier herrscht Salmonellenalarm. Alles ist so verdreckt, dass das Gesundheitsamt den Laden sofort schließen würde. Der Experte ist stocksauer, doch hier steht nicht nur ein Lokal, sondern eine ganze Existenz und eine 20-jährige Ehe auf dem Spiel.
