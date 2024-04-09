Restaurant Impossible
Folge vom 09.04.2024: Lil G’s in New Orleans
42 Min.Folge vom 09.04.2024Ab 6
Obwohl Robert gerade am Arm operiert wurde, reist er nach New Orleans, wo ein Notfall auf ihn wartet. Nach ihrer Scheidung vor zwölf Jahren wollte Therese mehr Zeit mit Tochter Brooke verbringen und kaufte ein Restaurant als gemeinsames Projekt. Doch leider hat es einen Keil zwischen die beiden getrieben. Ohne Gastro-Erfahrung hat Therese das Cajun-Lokal „Lil G’s“ für knapp eine Million auf Kredit gekauft und all ihre Rücklagen in die Renovierung investiert. Doch die Arbeit überfordert Brooke und der Laden bringt nur Verluste. Außer dem finanziellen Ruin steht der Besitzerin auch der Bruch mit ihrer Tochter bevor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.