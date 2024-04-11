Restaurant Impossible
Folge vom 11.04.2024: Ein Grieche in Florida
42 Min.Folge vom 11.04.2024Ab 6
In Delray Beach, Florida, steht Robert Irvine vor einer Herkulesaufgabe. Bobbys griechische Taverne droht unterzugehen, denn der Inhaber hat 400.000 Dollar Schulden und die Gläubiger stehen täglich auf der Matte. Als Bobby das Lokal zusammen mit seinem Vater eröffnete, war es sehr erfolgreich, doch seit dessen Tod ist alles anders: Die Gäste bleiben weg und der Umsatz ist am Boden. Als Robert die "Taverna Trela" betritt, sticht ihm sofort eine Sushi-Bar ins Auge. Auch der Rest der Einrichtung ist nicht sehr griechisch. Auch ohne Bobbys Essen zu probieren, weiß der Experte, was hier schiefläuft.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.