Restaurant Impossible
Folge vom 26.03.2024: Grill mit Handicap
42 Min.Folge vom 26.03.2024
Das „Edgar's” liegt neben einem Golfplatz in Akron, Ohio, und bietet kreolische Gerichte, italienische Spezialitäten sowie Südstaatenküche an. Besitzer Glenn ist es wichtig, ein multikulturelles Restaurant zu führen, weil dies seiner Philosophie von Gastlichkeit entspricht. Doch was Starkoch Robert Irvine vorfindet, ist weniger einladend: angeschlagene Tische, düsteres Licht, Farbe, die von den Wänden blättert. Was Robert aber weit mehr stört: Glenn ist nicht ehrlich. Seine Umsatzangaben machen keinen Sinn, außerdem gaukelt er dem Experten einen Restaurantbetrieb vor, der ganz anders ist als üblich.
Genre:Reality, Kochen
