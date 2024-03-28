Restaurant Impossible
Folge vom 28.03.2024: Vom Feld auf den Teller
40 Min.Folge vom 28.03.2024Ab 6
Die Inhaber des „Carmine's Chianti Cow“ haben massenhaft Geld und Zeit in ihr Lokal in Greenville, New York, investiert und stehen nun kurz vor der Pleite. Das italienische Restaurant von Keith und Ehefrau Lisa lief zunächst hervorragend, doch während der letzten zehn Jahre haben die beiden keinen Gewinn mehr gemacht. Keith hat 500.000 Dollar Schulden angehäuft und kann kaum noch für seine Familie sorgen. Robert Irvine ist seine letzte Hoffnung. Der Experte ist angereist, um den Betrieb zu beobachten und das Essen zu testen. Doch schon bei der Ankunft ist er vom schäbigen Zustand der Räumlichkeiten entsetzt.
