Restaurant Impossible
Folge vom 02.04.2024: Sonderangebote
42 Min.Folge vom 02.04.2024Ab 6
Vor den Toren von Washington D.C. steht der „Foxfire Grill“ haarscharf vor der Pleite. Terri und Jacki haben all ihre Ersparnisse in das Lokal investiert, doch was sie auch anstellen, nichts gelingt. Die beiden Frauen haben das amerikanische Grill-Restaurant mit asiatischem Einfluss vor 16 Jahren übernommen und immer noch keinen Gewinn erzielt. Stattdessen haben sich 500.000 Dollar Schulden angehäuft, Tendenz steigend. Experte Robert springt sofort der unterirdische Service ins Auge, die Gäste warten eine Ewigkeit auf ihr Essen, Terri wirkt abweisend und Jacki hat das Personal nicht im Griff.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.