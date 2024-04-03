Restaurant Impossible
Folge vom 03.04.2024: Modernisierung wider Willen
42 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 6
„Perella’s Ristorante“ in Warren, Rhode Island, gibt es seit über 25 Jahren, doch die Zeiten ändern sich, und Inhaber Lou hinkt hinterher. Er ist stolz auf die Rezepte, die noch von seinen Großeltern stammen, und hält auch sonst an allem Alten fest, obwohl ihm die Schulden über den Kopf wachsen. Starkoch Robert will sich ein Bild vom Restaurantbetrieb machen und ist vom Serviceablauf entsetzt, bei dem endlose Wartezeiten entstehen. Die servierten Portionen sind viel zu groß, dafür geschmacklos und ungewürzt, so dass volle Teller zurückgehen. Kein Wunder, dass das italienische Lokal rote Zahlen schreibt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.