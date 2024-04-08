Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 08.04.2024

Im „The Balcony" in Larose, Louisiana, wird seit Jahrzehnten Cajun-Küche serviert, die Inhaberin Neely à la carte und in Buffetform anbietet. Ihre drei Kinder arbeiten auch im Restaurant, sind aber nicht sonderlich engagiert. Seit dem Niedergang der Ölindustrie bleibt im The Balcony die Kundschaft weg, dafür haben sich 140.000 Dollar Schulden angehäuft. Und ohne grundlegende Veränderungen wird Neely noch dieses Jahr schließen müssen. Experte Robert ist angereist, um den Betrieb zu prüfen, und ist vom ersten Eindruck entsetzt: Das Lokal ist so heruntergekommen, dass er freiwillig keinen Fuß hineinsetzten würde.

