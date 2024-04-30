Restaurant Impossible
Folge vom 30.04.2024: Die Karaoke-Pizzeria
42 Min.Folge vom 30.04.2024Ab 6
George und sein Ehemann Terry sind die Inhaber des „A Pizza Melody“ in Las Vegas, das Terry von seinen Ersparnissen gekauft hatte. Für George wurde damit ein Traum wahr, doch für seine Mitarbeiter hat der perfektionistische Chef definitiv kein Händchen: Er kontrolliert die Leute ständig bei der Arbeit und rastet aus, wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Obwohl George hart arbeitet, haben die beiden mit der Pizzeria schon 900.000 Dollar verloren, Tendenz steigend, und sämtliche Rentenrücklagen aufgebraucht. Wird Robert Irvine dem cholerischen Chef helfen können, seine Wutanfälle zu zügeln?
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
