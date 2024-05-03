Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Restaurant Impossible

Bittere Tränen in Louisiana

TLCFolge vom 03.05.2024
Bittere Tränen in Louisiana

Bittere Tränen in LouisianaJetzt kostenlos streamen

Restaurant Impossible

Folge vom 03.05.2024: Bittere Tränen in Louisiana

42 Min.Folge vom 03.05.2024Ab 6

Geschäftsmann Nick hat auf Wunsch seiner Frau Mandy das „Boutte’s Bayou“ gekauft, das ihr als ältestes Restaurant in Lafitte, Louisiana, sehr am Herzen lag. Nick hoffte auf ein problemloses Business, doch seine Mitarbeiter respektieren ihn nicht, weil er keine Ahnung von Gastronomie hat. Er muss 350.000 Dollar für das Gebäude abzahlen, dabei dienen Nicks andere Firmen als Sicherheit. Wenn das Lokal scheitert, verliert er alles. Restaurantretter Robert Irvine reist auf Mandys Wunsch an, da Nick zu stolz ist, um ihn um Hilfe zu bitten. Nun muss er Nick helfen, eine echte Führungspersönlichkeit zu werden.

Alle verfügbaren Folgen