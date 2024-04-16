Restaurant Impossible
Folge vom 16.04.2024: Ein Straßenfest für Kaitlyn
41 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 6
Robert Irvine kehrt zurück nach Escondido in Kalifornien, wo er ein Jahr zuvor die Besitzerin von „Rosie’s Café“ vor dem Ruin bewahrte. Die 30-jährige Kaitlyn arbeitete Tag und Nacht, doch ihr Laden machte nur Verluste. Robert hatte Mitleid mit der verzweifelten Chefin, die für jede Veränderung offen war, und unterzog ihr Lokal einer Rundumerneuerung. Doch dann wurde die junge Frau von einem Auto angefahren und liegt nun mit schweren Hirnverletzungen im Koma, während ihr Restaurant wieder am Straucheln ist. Und für den Starkoch ist klar: Er muss Kaitlyn mit allen Mitteln unter die Arme greifen.
