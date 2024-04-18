Zum Inhalt springenBarrierefrei
Restaurant Impossible

Ein Happy End im Ginger Monkey

Folge vom 18.04.2024
Ein Happy End im Ginger Monkey

40 Min. Ab 6

Zusammen mit Freundin Monique leitet Jackson das „Ginger Monkey“, eine Mischung aus Sportsbar und Familienrestaurant mit großer Burger-Karte. Jackson hat 500.000 Dollar Ersparnisse in den Laden gesteckt sowie einen Kredit über 100.000 laufen. Das Paar arbeitet hart und Jackson hat 23 Jahre Gastronomie-Erfahrung, doch der Betrieb macht laufend Miese, so dass die Panik steigt. Dazu kommt, dass das „Ginger Monkey“ ein echter Beziehungskiller ist, denn der Job-Frust macht alles kaputt. Als Starkoch Robert zum Restaurant-Check eintrifft, landet er mitten im Küchen-Chaos, dazu schmeckt das Essen wie Krankenhaus-Fraß.

