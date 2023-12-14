Dreads und drohendes DesasterJetzt kostenlos streamen
Folge vom 14.12.2023: Dreads und drohendes Desaster
In seiner Jugend geriet Raynard aus North Carolina auf die schiefe Bahn und musste wegen Drogenhandels ins Gefängnis. Doch dann wurde Sohn Tykel geboren, und Ray beschloss, sein Leben zu ändern: Er fing an zu kochen, startete einen kleinen Catering-Service und kaufte dann zwei Food-Trucks. 2018 eröffnete er das „Dread Life“, ein karibisches Soulfood-Lokal, das Ray als sein Lebenswerk sieht. Doch der Laden kostet mehr, als er einbringt. Ray hat inzwischen 80.000 Dollar Schulden, zahlt sich selbst kein Gehalt und musste das Haus seiner Mutter beleihen. Restaurantretter Robert hat hier alle Hände voll zu tun.
