Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Zum Sex gezwungen/Messerstecherei auf dem Dorffest

SAT.1Staffel 1Folge 103
Zum Sex gezwungen/Messerstecherei auf dem Dorffest

Zum Sex gezwungen/Messerstecherei auf dem DorffestJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 103: Zum Sex gezwungen/Messerstecherei auf dem Dorffest

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mike Sprenger ist angeklagt, seine Ex-Lebensgefährtin vergewaltigt zu haben. Er behauptet, sie wollte unbedingt noch einmal mit ihm schlafen. 2. Fall: Ted Fabian Fuchs ist wegen schwerer Körperverletzung angeklagt: Er hat den Rocker Michael Langer, der seine Freundin Natascha verführt hat, verprügelt und mit einem Springmesser verletzt. Der Angeklagte behauptet, zur Tatzeit mit seiner Freundin nicht am Tatort gewesen zu sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen