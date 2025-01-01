Entstellt im Drogenrausch/Überfall am helllichten TagJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 145: Entstellt im Drogenrausch/Überfall am helllichten Tag
42 Min.Ab 12
Heute: Der Schüler Stefan Hauser ist angeklagt, seine Mitschülerin Alina Gehler auf der Leipziger Fun Parade mit Ecstasy-Pillen und Alkohol abgefüllt zu haben. Anschließend soll er das willenlose Mädchen nackt ausgezogen und mit Farbe, Graffitis auf ihren Körper gesprüht haben. Und: Rudi Scheben wird angeklagt, weil er Sonja Bohls rechte Hand mit einem Springmesser gefährlich verletzt haben soll. Doch selbst das Opfer Sonja Bohl bestreitet die Schuld des Angeklagten.
