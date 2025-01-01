Kampf auf dem Kinderspielplatz/Krieg unter RockernJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 158: Kampf auf dem Kinderspielplatz/Krieg unter Rockern
42 Min.Ab 12
Heute: Auf der Anklagebank sitzt Alina Rieder. Sie wird beschuldigt, einen kleinen Jungen auf einem Kinderspielplatz so heftig geschubst zu haben, dass er ins Koma fiel. War es Absicht oder ein tragisches Unglück? Und: Markus Lebeck ist angeklagt, seinen ehemals besten Kumpel Thomas Kretschmar mit einer Pistole bedroht zu haben. Thomas war aus Markus' gewaltbereiter Gang ausgestiegen, als seine Freundin Nadine Zeiler ihn vor die Wahl stellte: "Die Rocker oder ich!"
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1