Richter Alexander Hold
Folge 159: Richter Alexander Hold
42 Min.Ab 12
Richter Alexander Hold war Staatsanwalt und Richter am Amtsgericht in Kempten. Er steht in der erfolgreichen Court-Show-Tradition von SAT.1 und entscheidet Strafrechtsfälle - das ganze Spektrum der Strafbarkeit, vom Drogendealer bis zur Sexualstraftat. Dabei bringt er seine Erfahrung und Persönlichkeit mit der ihm eigenen Souveränität und Gelassenheit ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1