Richter Alexander Hold
Folge 161: Autounfall/Rache auf der Sonnenbank
42 Min.Ab 12
1. Fall: Dominik Liebknecht, der schon einmal von Richter Alexander Hold verurteilt wurde, steht wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Als er auf der Autobahn in einen Stau geriet, soll er seinen Sportwagen auf die Gegenfahrbahn gelenkt haben. Dabei verursachte er einen schweren Unfall, bei dem zwei Menschen starben. 2. Fall: Mirco Balenko steht wegen Körperverletzung vor Gericht. Er soll Sara Fina über eine Stunde lang unter der Sonnenbank eingesperrt haben.
