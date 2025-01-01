Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 1Folge 180
Richter Alexander Hold

Richter Alexander HoldJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 180: Richter Alexander Hold

43 Min.Ab 12

1. Fall: Der Kneipier Bernd Lübbertz soll seiner Schwiegermutter Gerlinde Bockisch einen Kuchen mit hochgiftigen Tollkirschen gebacken haben. 2. Fall: Der Kamasutralehrer David Reuter führte Charlotte Wenzel in die indische Kunst der Liebe ein. Danach soll er sie um 40.000 Euro betrogen haben. Angeblich wollte er mit diesem Geld ein Kamasutra-Zentrum im indischen Goa aufbauen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen