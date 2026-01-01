Im Skilift vergessen/Der brutale BruderJetzt kostenlos streamen
Richter Alexander Hold
Folge 72: Im Skilift vergessen/Der brutale Bruder
44 Min.Ab 12
1. Fall: Der Liftwart Toni Berger wird beschuldigt, Maria und ihre Töchter stundenlang bei eisiger Kälte im Skilift hängen gelassen zu haben. 2. Fall: Hassan Ylmaz wurde gezwungen, ein halbes Schwein zu essen. Ist Dieter Hansen, ein bekannter Ausländerfeind, der Täter? Seine Schwester hat mit Hassan ein Verhältnis. Grund genug für Rache?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1