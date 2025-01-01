Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Vergewaltiger auf der Flucht/Mieter raus!

SAT.1Staffel 1Folge 87
Vergewaltiger auf der Flucht/Mieter raus!

Vergewaltiger auf der Flucht/Mieter raus!Jetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 87: Vergewaltiger auf der Flucht/Mieter raus!

45 Min.Ab 12

Heute: Die Gefängnisdirektorin Siegrid Albrecht wird beschuldigt, dem mehrfachen Vergewaltiger Manfred Untz zur Flucht aus dem Gefängnis verholfen zu haben. Konnte der Triebtäter tatsächlich nur mit ihrer Hilfe fliehen? Und: Rainer Winkler, Eigentümer eines Acht-Parteien-Hauses will seine Wohnungen sanieren. Er muss nur noch zwei Mietparteien loswerden. Dabei kommt es zu einem folgenschweren Unfall - Ein Kind wird schwer verletzt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen