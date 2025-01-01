Richter Alexander Hold
Folge 92: Verhängnisvolle Betriebsfeier
45 Min.Ab 12
1. Fall: Die Einzelhandelskauffrau Eva Hecker prügelte auf einer Betriebsfeier ihren Kollegen Markus Wächter krankenhausreif, da er sie ein Kollegin sexuell belästigt haben soll. 2. Fall: Der arbeitslose Maler Ingo Seibold wird beschuldigt, bei seiner Ex-Freundin Jeannette Lipperts in die Wohnung eingedrungen zu sein und diese vergewaltigt zu haben. Ingo Seibold streitet die Tat ab, er wird jedoch von seinem besten Freund Torsten Trapp schwer belastet.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
