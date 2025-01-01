Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die Rache einer Mutter?

SAT.1Staffel 1Folge 97
Die Rache einer Mutter?

Richter Alexander Hold

Folge 97: Die Rache einer Mutter?

45 Min.Ab 12

1. Fall: Christina Wagner ist angeklagt, weil sie Loretta Mohr verschleppt und ihr ein Hakenkreuz auf die Stirn geritzt haben soll. Handelte sie aus Rache für ihre ermordete Tochter, die von Lorettas Sohn, einem Neo-Nazi, zu Tode gefoltert wurde? 2. Fall: Rainer Hansen soll bei seinem Bruder Jens bei einer Mountain-Bike-Tour die Bremsen manipuliert haben. Tat er es aus Hass, weil Jens ihm nichts von seinem Lottogewinn abgeben wollte?

Richter Alexander Hold
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

