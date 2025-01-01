Richter Alexander Hold
Folge 1706: Der unbekannte Sprayer
45 Min.Ab 12
Das Graffitisprayen in Geberlingen wird langsam zum Problem: Häuser, Kindergärten und Grabsteine wurden schon verschandelt, und die Videos davon stellt der Sprayer auch noch online. Für die Sprühaktionen wird Tim Langenhorst verantwortlich gemacht, der deswegen schwer verprügelt wird. Ist er wirklich der anonyme Sprayer, so wie es von einem Unbekannten im Internet behauptet wird? Und wer hat ihn dafür niedergeschlagen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
Copyrights:© SAT.1