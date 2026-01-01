Richter Alexander Hold
Folge 1738: Nicht Anonyme Alkoholiker
46 Min.Ab 12
Die Angeklagte Manja Kalewski ist eine vorbestrafte Bankräuberin. Nun wurde wieder eine Bank überfallen, wobei ein Polizist erschossen wurde. Manja gerät schnell unter Verdacht, auch an diesem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Kam ihr ein Kollege des getöteten Polizisten bei den Ermittlungen zu nahe? Denn jetzt ist auch er tot. Manja soll ihn auf der Bahnhofstoilette umgebracht haben.
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1