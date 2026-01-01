Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Richter Alexander Hold

Nicht Anonyme Alkoholiker

SAT.1Staffel 10Folge 1738
Joyn Plus
Nicht Anonyme Alkoholiker

Nicht Anonyme AlkoholikerJetzt ohne Werbung streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1738: Nicht Anonyme Alkoholiker

46 Min.Ab 12

Die Angeklagte Manja Kalewski ist eine vorbestrafte Bankräuberin. Nun wurde wieder eine Bank überfallen, wobei ein Polizist erschossen wurde. Manja gerät schnell unter Verdacht, auch an diesem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Kam ihr ein Kollege des getöteten Polizisten bei den Ermittlungen zu nahe? Denn jetzt ist auch er tot. Manja soll ihn auf der Bahnhofstoilette umgebracht haben.

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen